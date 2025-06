Cody Gakpo con Bayern Monaco

Il futuro di Cody Gakpo potrebbe essere più intrigante di quanto sembri: il Bayern Monaco lo monitora attentamente, ma alcune voci suggeriscono che l’attaccante del Liverpool possa usare questa tensione per negoziare un nuovo contratto. Un intreccio di interessi e strategie che tiene banco nel mondo del calcio europeo, lasciando appassionati e addetti ai lavori in forte attesa di sviluppi decisivi. Resta con noi per scoprire come si evolverà questa suggestiva vicenda.

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Secondo quanto riferito, l’attaccante del Liverpool Cody Gakpo è un nome monitorato dal Bayern Monaco di Monaco, ma tutto potrebbe non essere proprio come sembra. Secondo Christian Falk nella sua ultima rubrica per CF Bayern Insider, nel Bayern c’è qualche sospetto che Gakpo stia usando il loro interesse per ottenere un nuovo contratto con Liverpool. L’Internazionale olandese è stato un giocatore chiave per il Liverpool da quando si è unito al PSV, e forse sembra improbabile che vorrebbero lasciarlo andare. Tuttavia, sarà interessante vedere se i Reds finiranno per dare a Gakpo un nuovo contratto per chiudere completamente queste voci di trasferimento. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

