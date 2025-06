Cocaina sequestrata sulla Grande Nigeria del Gruppo Grimaldi dalle autorità belghe

Un maxi sequestro di cocaina scuote il porto di Anversa: oltre 547 chili di droga nascosta in un container di riso, proveniente dal Paraguay e destinato a un noto gruppo di navigazione. Un episodio che evidenzia ancora una volta la lotta senza quartiere alle organizzazioni criminali internazionali e l'importanza dei controlli portuali. La scoperta apre un nuovo capitolo nell’inarrestabile sfida contro il traffico di droga su scala globale.

La droga, trovata in un container con i sigilli rotti, secondo fonti uruguaiane potrebbe essere stata nascosta mentre la car carrier era in navigazione I funzionari doganali di Anversa, in Belgio, hanno sequestrato circa 547 chili di cocaina all'interno di un container di riso partito dal por.

