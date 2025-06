Cocaina nascosta in auto arrestato 22enne a Bologna | in casa aveva contanti e il kit completo da pusher

Un giovane di appena 22 anni è finito in manette a Bologna, scoperto con cocaina nascosta nell'auto e un vero e proprio arsenale di attrezzature da pusher in casa. L’arresto, frutto di un'attenta attività investigativa, mette in luce le insidie della criminalità giovanile e l'impegno delle forze dell'ordine nel contrastarla. La scoperta di droga, contanti e kit di spaccio testimonia quanto sia difficile combattere questa piaga sociale.

Un 22enne è stato arrestato a Bologna per spaccio di cocaina. Trovati droga, denaro e materiale per il confezionamento. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Cocaina nascosta in auto, arrestato 22enne a Bologna: in casa aveva contanti e il kit completo da pusher

In questa notizia si parla di: Cocaina Arrestato 22enne Bologna

