Cocaina in auto | 22enne arrestato

Durante un normale servizio di controllo, i carabinieri di Borgo Panigale hanno intercettato un'auto sospetta in zona Casteldebole, rivelando un grave segreto: cocaina nascosta, prontamente sequestrata. La scoperta ha portato all’arresto di un 22enne, accusato di detenzione ai fini di spaccio. Un episodio che sottolinea l’importanza della vigilanza delle forze dell’ordine nel contrasto alla droga e nella tutela della sicurezza urbana.

I carabinieri della compagnia di Borgo Panigale hanno arrestato un uomo di 22 anni per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'episodio che ha portato all'arresto del giovane è avvenuto durante un servizio di controllo del territorio, in zona Casteldebole.

