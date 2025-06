Cobie Smulders rompe il silenzio dopo la cancellazione della sua sitcom con un ruolo in un show Netflix

Cobie Smulders rompe il silenzio dopo la cancellazione della sua sitcom e annuncia con entusiasmo il suo nuovo ruolo in The Lincoln Lawyer su Netflix. Questa scelta segna un importante ritorno nel mondo delle serie live-action, dopo aver lasciato il set di Friends from College nel 2019. L’attrice, nota per la sua versatilità e talento, si prepara a conquistare nuovamente il pubblico. La sua presenza promette di portare nuova energia e fascino alla quarta stagione dello show.

La carriera di Cobie Smulders si arricchisce di un nuovo importante capitolo con il suo coinvolgimento nella quarta stagione della serie The Lincoln Lawyer. Questo ritorno in un ruolo live-action rappresenta una tappa significativa, segnando la sua prima presenza in una produzione Netflix dal termine della serie Friends from College nel 2019. L’attrice, nota per aver interpretato personaggi di rilievo sia nel cinema che in televisione, si prepara a portare sullo schermo un nuovo personaggio collegato strettamente al protagonista, ampliando così le possibilità narrative della serie. the lincoln lawyer: il ritorno di cobie smulders in una serie netflix dopo sei anni. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Cobie Smulders rompe il silenzio dopo la cancellazione della sua sitcom con un ruolo in un show Netflix

