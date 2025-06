Cna | Bene il taglio della Bce Ma le banche intervengano sui criteri di concessione che penalizzano i piccoli

La decisione della Banca centrale europea di tagliare i tassi di interesse riceve il plauso di Cna, che vede in questa mossa un'opportunità per alleggerire il peso del debito pubblico. Tuttavia, la confederazione evidenzia un aspetto critico: le banche devono intervenire sui criteri di concessione dei prestiti, al fine di evitare che le politiche penalizzino ancora di più i piccoli imprenditori. Solo così si potrà garantire un vero rilancio economico e una crescita equa per tutti.

ROMA – Cna apprezza il taglio di un quarto di punto percentuale ai tassi d'interesse disposto oggi dalla Banca centrale europea. "Si tratta di una decisione che in Italia può avere più ricadute positive. Di sicuro – sottolinea la Confederazione – si può tradurre in un alleggerimento del peso del debito pubblico a partire dalle

