Cna Bellotti chiude il suo mandato | Collaborazione continua fra istituzioni e imprese

Con l’uscita di Davide Bellotti dalla presidenza, si apre un nuovo capitolo per Cna Ferrara, che continuerà a rafforzare il rapporto tra istituzioni e imprese. La missione di farle protagoniste delle scelte territoriali rimane saldo obiettivo, garantendo sviluppo sostenibile, innovazione e crescita. Insieme, siamo pronti a scrivere le prossime pagine di un percorso di successo che valorizza il ruolo centrale del mondo produttivo.

Fare in modo che le imprese, come produttrici di ricchezza e motore di sviluppo economico e sociale, siano al centro delle scelte di programmazione del territorio: questo è l’obiettivo che Cna Ferrara in questi anni, guidata dalla presidenza di Davide Bellotti, ha perseguito più di ogni altro. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Cna, Bellotti chiude il suo mandato: "Collaborazione continua fra istituzioni e imprese"

TG Rassegna stampa - 09/12/2022