CM com – Locatelli | Tudor bravissimo Chiellini fondamentale Ho sentito Allegri spero che il suo Milan ci arrivi dietro | Serie A

Fermi tutti! Manuel Locatelli elogiala figura di Tudor, sottolineando l’importanza di Chiellini e sperando che il Milan di Allegri non riesca a superare la Juventus in Serie A. Le parole del centrocampista bianconero accendono la competizione e alimentano le aspettative per una stagione emozionante. La battaglia tra grandi club si fa sempre più incerta: chi avrà la meglio? Restate sintonizzati, perché il calcio italiano riserva sorprese ogni giornata.

Manuel Locatelli, centrocampista e capitano della Juventus, parla in esclusiva a La Stampa, soffermandosi sul momento dei bianconeri e non solo. Il numero 5, lo scorso 26 maggio, ha calciato il rigore decisivo a Venezia che ha consentito alla Vecchia Signora di staccare il pass per la prossima Champions League.

In questa notizia si parla di: Locatelli Tudor Bravissimo Chiellini

