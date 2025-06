Clima malato siccità in aumento

Il nostro pianeta sta affrontando una crisi senza precedenti: il clima malato sta generando un'impennata di siccità, con un aumento del 40% negli ultimi 40 anni. Questo allarmante scenario, evidenziato da uno studio pubblicato su ‘Nature’, ci invita a riflettere sull'urgenza di agire. La domanda ora è: quali misure possiamo adottare per invertire questa tendenza e salvaguardare il nostro futuro?

Grave aumento della siccità a livello globale. Si parla di un aumento in media del 40 per cento negli ultimi 40 anni. È quanto emerge da uno studio, pubblicato sulla rivista ‘Nature’. Servizio di Marco Bergamaschi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Clima malato, siccità in aumento

