Clima le rese delle aziende agricole bergamasche ridotte fino alla metà

Il clima sta mettendo a dura prova le aziende agricole bergamasche, con rese che si riducono fino alla metà. Enzo Ferrazzoli, direttore di Confagricoltura Bergamo, allarma: «La produttività potrebbe calare tra il 20 e il 50 per cento». Un’emergenza che richiede interventi immediati e strategie innovative per salvaguardare il territorio e il futuro dell’agricoltura locale.

L'EMERGENZA. «La produttività delle aziende agricole bergamasche rischia di ridursi di un valore compreso tra il 20 e il 50 per cento», osserva Enzo Ferrazzoli, direttore di Confagricoltura Bergamo.

