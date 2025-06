Click Giostra day scatta la maratona Come fare per avere i preziosi tagliandi

Sei pronto a vivere l’emozione della 147esima Giostra del Saracino? Dal 11 giugno inizia il conto alla rovescia e, per rendere indimenticabile questa edizione, torna il Click Giostra Day! Scopri come assicurarti i preziosi tagliandi per la spettacolare giostra notturna di sabato 21 giugno, acquistandoli online o presso la biglietteria. Non perdere l’opportunità di essere protagonista di uno degli eventi più amati di Arezzo!

AREZZO Parte ufficialmente l'11 giugno il conto alla rovescia per la 147esima Giostra del Saracino. Mercoledì riapriranno tutti e quattro i quartieri e scatterà anche il Click Giostra day. Torna per l'edizione in notturna di sabato 21 giugno, la vendita dei biglietti gestita in collaborazione con la Fondazione Arezzo Intour in prima battuta attraverso la prenotazione online. Acquisto e ritiro tagliandi alla biglietteria del percorso espositivo I Colori della Giostra in piazza Libertà, dove anche quest'anno non saranno ammesse deleghe e in biglietteria dovrà presentarsi la stessa persona che ha effettuato il Click Day inserendo il proprio documento d'identità.

