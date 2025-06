Cléo de 5 à 7 | sulla terrazza dell’Institut français Palermo la proiezione del film di Agnès Varda

Prepariamoci a vivere un’esperienza cinematografica indimenticabile sotto le stelle! La terrazza dell’Institut Français Palermo, nei Cantieri Culturali alla Zisa, apre le porte al cinema francese con la proiezione di “Cléo de 5 à 7” di Agnès Varda. Un viaggio tra emozioni e riflessioni, in versione originale con sottotitoli italiani, per scoprire la magia del cinema d’autore francese. Non mancate a questa serata speciale!

Il secondo appuntamento della stagione sulla terrazza dell'Institut français Palermo ai Cantieri Culturali alla Zisa sarà dedicato al cinema francese con la proiezione, in versione originale con sottotitoli in italiano, di "Cléo de 5 à 7" "Cléo dalle 5 alle 7 di Agnès Varda (Francia • 1962 •.

