Claudio Baglioni | Il mio sogno è un concerto a Centocelle La risposta del municipio

Claudio Baglioni, artista amatissimo dal pubblico, ha ricevuto un caloroso appello dal municipio V di Roma: “Claudio, fai un ultimo concerto nel parco di Centocelle”. La richiesta, lanciata da Mauro Caliste e rilanciata da RomaToday, sembra aver trovato ascolto, alimentando le speranze dei fan di un evento speciale. In occasione della conferenza stampa per la sua nuova uscita, si è aperta la possibilità di realizzare questo sogno musicale nella cornice di uno dei quartieri più vivi della capitale.

