Claudio Baglioni celebra i 40 anni de ‘La Vita è Adesso’ con una nuova versione | ‘Il Sogno è Sempre’

Claudio Baglioni celebra un traguardo speciale: i 40 anni di “La Vita è Adesso” con una versione rinnovata intitolata “Il Sogno è Sempre”. Questa reinterpretazione dal vivo non è solo un omaggio, ma un vero e proprio viaggio emozionale attraverso il tempo, rivisitando le sue melodie più amate in chiave moderna. Un'occasione imperdibile per riscoprire un classico senza tempo e lasciarsi trasportare ancora una volta dalla magia di Baglioni.

Claudio Baglioni ha pubblicato stanotte la nuova versione celebrativa del suo celebre album “La Vita è Adesso”, intitolata “La Vita è Adesso – Il Sogno è Sempre”, in occasione del 40° anniversario dell’uscita originale del 1985. Questa nuova edizione non è una semplice rimasterizzazione, ma una vera e propria riscrittura e reinterpretazione dei brani, registrati dal vivo . 🔗 Leggi su Mondouomo.it © Mondouomo.it - Claudio Baglioni celebra i 40 anni de ‘La Vita è Adesso’ con una nuova versione: ‘Il Sogno è Sempre’

