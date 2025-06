Classica di Bruxelles 2025 | sfida tra velocisti in terra belga?

Prepariamoci a vivere un appassionante spettacolo di ciclismo alla Brussels Cycling Classic 2025, una delle classiche più longeve e prestigiose del circuito belga. Con i suoi 205,5 chilometri, tra fughe audaci e passaggi su strappi impegnativi, questa corsa promette sfide emozionanti tra i velocisti e non solo. Tra la tensione del Giro del Delfinato, l’attesa del Tour de France e questa storica prova, il grande ciclismo si conferma protagonista indiscusso della stagione.

Non solo il Giro del Delfinato ad animare questo post Giro d’Italia in attesa del Tour de France. Il grande ciclismo viaggia anche in Belgio dove andrà in scena domenica una delle classiche più anziane del circuito: spazio alla Brussels Cycling Classic, di categoria 1.Pro, giunta alla sua edizione numero 105. PERCORSO. 205,5 chilometri con una parte centrale che prevede un circuito da percorrere tre volte, comprendente gli strappi di Kapelmuur, Bosberg e Congoberg. Sul finale spazio all’Heiligekruiswegstraat anticipato da un breve tratto di pavé (Rosweg). FAVORITI. L’anno scorso ad imporsi fu il norvegese Jonas Abrahamsen andando via in solitaria: il corridore della Uno-X Mobility ci riproverà ma non sarà facile visti gli agguerriti rivali. 🔗 Leggi su Oasport.it