Clara è furiosa dopo la foto del bacio con Fedez | sono una coppia oppure è una trovata pubblicitaria?

Clara e Fedez sono al centro di un vortice di speculazioni e gossip, alimentato da un singolo estivo e da una collaborazione musicale esplosiva. Ma a scaldare ulteriormente gli animi è uno scatto pubblicato dal settimanale Chi, che sembra catturare un bacio tra i due. La domanda che tutti si pongono ora è: si tratta di una vera relazione o di una trovata pubblicitaria studiata a tavolino? La verità, forse, sta nel mezzo.

Un singolo estivo, una collaborazione esplosiva e, inevitabilmente, una valanga di gossip. Fedez e Clara hanno fatto parlare di sé non solo per la canzone Scelte Stupide, uscita a inizio maggio, ma anche per una possibile relazione che, fino a oggi, sembrava più una suggestione social che una certezza. Ora, però, uno scatto pubblicato dal settimanale Chi ha infiammato il dibattito, mostrando quello che sembrerebbe un bacio tra i due artisti. La reazione di Clara? Furiosa. E per molti, più che un momento romantico, si tratterebbe di una ben congegnata mossa pubblicitaria. Ma cosa è davvero successo? Chi pubblica la foto del bacio tra Fedez e Clara. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Clara è furiosa dopo la foto del bacio con Fedez: sono una coppia oppure è una trovata pubblicitaria?

Clara Fedez Furiosa Bacio

