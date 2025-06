Clara con la gonna tartan Fedez indossa le ciabatte-marsupio | i look per le prove di coppia

Clara, con la sua irresistibile gonna tartan, e Fedez, alle prese con ciabatte e marsupio, hanno catturato l'attenzione dei fan durante le prove di coppia. Dopo settimane di voci su un possibile flirt, i loro look casual e coordinati parlano chiaro: sono pronti a mostrarsi uniti e spontanei. Ma cosa hanno scelto di indossare per questa nuova occasione? Scopriamolo insieme, tra stile e mistero.

Da qualche giorno a questa parte si parla spesso di un presunto flirt tra Clara e Fedez e proprio nelle ultime ore sono tornati ad apparire sui social fianco a fianco. Cosa hanno indossato per le prove "di coppia"?. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: Clara Fedez Prove Coppia

