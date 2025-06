Clamoroso scossone in Red Bull Horner demansionato e senza più potere decisionale | cosa succede ora

Un terremoto scuote l'universo Red Bull: Christian Horner, figura chiave del team, perde il controllo decisionale. Dopo mesi di tensioni e voci di rottura, la sua posizione si fa incerta, alimentando indiscrezioni su un possibile addio forzato. Cosa riserva il futuro a uno dei pilastri della scuderia? La situazione è in evoluzione, e il mondo della Formula 1 resta in attesa di nuovi sviluppi che potrebbero rivoluzionare gli equilibri in pista.

Christian Horner non ha più pieni poteri in Red Bull. Dopo mesi di tensioni interne e voci di un possibile addio, il team principal è stato ufficialmente privato delle principali deleghe operative. Dalla Thailandia filtra malumore e l'ipotesi di un'uscita forzata prende sempre più corpo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

