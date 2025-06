Clamoroso Osimhen l’ultim’ora spiazza il Napoli e i suoi tifosi | la notizia è sorprendente

Clamoroso colpo di scena nel mondo del calcio: Victor Osimhen, protagonista indiscusso delle ultime ore, sorprende tutti al Napoli e i suoi tifosi. Dopo intense trattative e voci di cessione imminente, la situazione si complica con dettagli inaspettati. L’attaccante nigeriano ha deciso di alzare il muro, lasciando tutti con il fiato sospeso. Cosa riserverà il futuro di Osimhen? La risposta potrebbe cambiare le sorti della stagione napoletana.

Sono giorni molto caldi per Victor Osimhen e non solo. Il Napoli attende la cessione dell'attaccante nigeriano. Il futuro di Victor Osimhen continua ad essere più in bilico che mai. Nelle ultime ore, l'attaccante è stato a lungo accostato all'Arabia Saudita, ma la trattativa non sarebbe andata per il verso giusto. Ora il Napoli attende speranzoso, ma negli ultimi minuti sono arrivati dettagli importanti sul calciatore. Osimhen alza il muro all'Al-Hilal: la decisione. Il futuro di Victor Osimhen continua a sorprendere tutti. Il calciatore ha vestito la maglia del Galatasaray, ma ora è il momento di fare ritorno a Napoli.

