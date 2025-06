Clamoroso dall’Inghilterra Maignan ha chiesto la cessione immediata al Milan | vuole il Chelsea

Nel vortice delle speculazioni di mercato, il nome di Maignan scuote il Milan: l'estremo difensore francese avrebbe chiesto la cessione immediata, con il Chelsea pronto a fare sul serio. Una situazione che potrebbe rivoluzionare il reparto portieri rossonero e aprire scenari inaspettati. Allegri e la dirigenza sono pronti a rispondere, ma le cifre stabilite potrebbero essere decisive. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa clamorosa vicenda.

Voci provenienti da Oltremanica parlano di una richiesta esplicita di Mike Maignan al Milan per essere ceduto subito. Ad attenderlo ci sarebbe il Chelsea che lo vorrebbe già per il Mondiale per Club. Allegri farà un ultimo tentativo, ma i rossoneri hanno deciso la cifra da incassare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: Milan Maignan Chelsea Clamoroso

Caos Maignan, addio ora inevitabile: il Milan ha già individuato due alternative - Il Milan si trova a dover affrontare una situazione critica con il portiere Mike Maignan, il cui addio sembra ormai inevitabile.

milanista nato MT (@milansolomilan1) Partecipa alla discussione

Clamoroso dall’Inghilterra, Maignan ha chiesto la cessione immediata al Milan: vuole il Chelsea - Voci provenienti da Oltremanica parlano di una richiesta esplicita di Mike Maignan al Milan per essere ceduto subito ... fanpage.it scrive

Cosa sta succedendo tra Milan e Chelsea nella trattativa per Mike Maignan - I tabloid inglesi riportano che il Chelsea non spenderà 30 milioni di euro per Mike Maignan a causa di valutazioni strategiche del club. Nei giorni recenti, alcuni tabloid britannici hanno acceso i ri ... Come scrive msn.com

Milan, l'esodo non accenna a placarsi: Mike Maignan ha chiesto al club rossonero la cessione al Chelsea in questa sessione estiva di calciomercato - CALCIOMERCATO - Anche il portiere transalpino non vorrebbe più rimanere in rossonero e avrebbe chiesto di andare al Chelsea, con cui è in corso una trattativa. Secondo eurosport.it

SENSATIONAL - MAIGNAN WANTS CHELSEA, IS IT GOODBYE? RICCI AND ROVELLA FOR CC #acmilan #milannews