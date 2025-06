Civitanovese | incontro per l' acquisizione rinviato possibile vertice a Roma

L’atteso incontro tra Mauro Profili e gli imprenditori interessati alla Civitanovese sembra essere slittato, lasciando incertezza sulla data precisa. Con il weekend ormai alle porte, si prospetta un nuovo appuntamento la prossima settimana, forse a Roma, nel suggestivo Circolo Canottieri. La partita per il futuro della squadra è ancora aperta: continuerà a riservare sorprese fino all’ultimo, alimentando le speranze di tifosi e stakeholder.

Non vi è ancora una data precisa per l’incontro tra Mauro Profili e gli imprenditori interessati a rilevare la Civitanovese. Ma da quanto trapela, l’attuale settimana terminerà senza che ci sia il faccia a faccia tra le parti. Dunque, se ne riparlerà la settimana prossima, in un giorno ancora imprecisato. Secondo qualcuno il vertice dovrebbe tenersi a Roma, in uno dei Circoli canottieri della capitale. Tra i più i quotati vi è il " Circolo Canottieri Aniene ", di cui è stato presidente anche Giovanni Malagò, l’attuale numero uno del Coni. Affacciato sul Tevere, questo luogo è anche un punto di riferimento per grandi personaggi dello sport e per uomini d’affari, dunque il posto ideale per condurre una trattativa legata ad una squadra di calcio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net