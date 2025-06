cittadinanza onoraria per gallo martedì ci sarà il voto in consiglio

Il consiglio comunale di martedì si prepara a celebrare un grande protagonista dell’arte italiana: Luigi Gallo, direttore della Galleria Nazionale delle Marche, potrebbe ricevere la cittadinanza onoraria. Un riconoscimento che premia la sua passione e il suo impegno nel panorama culturale. La cerimonia, prevista durante una seduta dedicata a mozioni e interrogazioni, rappresenta un importante attestato di stima per uno dei più stimati storici dell’arte italiani.

Fioccano i riconoscimenti per lo storico dell’arte Luigi Gallo, direttore della Galleria Nazionale delle Marche. Martedì 10 infatti, durante la seduta del consiglio comunale, che sarà dedicata quasi esclusivamente alle mozioni e interrogazioni, verrà proposto il conferimento della cittadinanza onoraria al timoniere di palazzo ducale. Gallo, classe 1966, romano di Trastevere, è alla guida della Galleria dal 2020, ed è stato rinnovato per un secondo mandato lo scorso autunno. Contemporaneamente, è anche a capo della Direzione Regionale Musei delle Marche. Nel corso di questi anni è stato intensissimo il suo impegno per valorizzare il palazzo federiciano e con esso la città, tra mostre, cantieri e eventi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it