cittadinanza il nodo dell integrazione

una mera statistica, ma un richiamo alla nostra umanità e responsabilità collettiva. Dietro ogni dato ci sono storie che meritano attenzione, rispetto e inclusione. La cittadinanza, più che un semplice riconoscimento legale, rappresenta il ponte che può unire culture diverse, favorendo un'integrazione autentica e duratura. È questa la sfida che ci interpella: creare una società in cui tutti possano sentirsi veramente a casa.

Sono quasi 22 mila gli stranieri residenti nel territorio cesenate (Cesena-Vallesavio e Rubicone) su circa 210 mila abitanti in totale (poco più del 10 per cento). I minorenni sfiorano la cifra dei 4.500. Del tutto sfuggente è il numero degli irregolari. In ogni caso non si tratta di numeri, sono persone. Con le loro storie spesso drammatiche, con i loro sogni e un desiderio di fondo: una vita migliore rispetto a quella che hanno lasciato. Non è difficile immaginare che uno degli obiettivi sia quello della cittadinanza italiana che oltre all’orgoglio dell’appartenenza significa avere la possibilità di vivere e lavorare in Italia e in tutta l’Unione Europea senza dipendere dai visti e dai permessi di soggiorno, accedere al diritto di voto e alla partecipazione alla vita politica del Paese, alla facilitazione dei viaggi internazionali con il passaporto italiano (190 i Paesi con accesso libero o semplificato), alla possibilità di partecipare ai concorsi pubblici, ricoprire cariche pubbliche e alcune particolari professioni (magistratura, carriera diplomatica, carriera militare). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it