Cisanello il Parco Europa prende sempre più forma | inaugurato il nuovo campo da basket

Il Parco Europa di Cisanello si trasforma sempre più in un punto di riferimento per il benessere e lo sport. Questa mattina, l’entusiasmo ha riempito l’aria con l’inaugurazione del nuovo campo da basket, un’installazione moderna pensata per coinvolgere giovani e appassionati. Presenti autorità e cittadini, pronti a vivere momenti di divertimento e aggregazione. La speranza è che questo spazio diventi il cuore pulsante della comunità, promuovendo uno stile di vita attivo e sano.

E' stato inaugurato questa mattina il nuovo campo da basket all’interno del Parco Europa a Cisanello. Presenti all’inaugurazione il sindaco di Pisa Michele Conti, il vicesindaco con delega a Verde urbano ed Edilizia sportiva Raffaele Latrofa e l’assessore allo Sport Frida Scarpa, insieme a. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Cisanello, il Parco Europa prende sempre più forma: inaugurato il nuovo campo da basket

In questa notizia si parla di: Cisanello Parco Europa Inaugurato

“Sport nei parchi”, inaugurata la nuova area sport al Parco Europa di Cisanello - Pisa, 13 settembre 2024 - Il Comune di Pisa ha inaugurato ... tra via Bargagna e via Cisanello, averla destinata interamente a verde urbano e aver realizzato il Parco Europa con 500 nuove ... Si legge su lanazione.it

Apre il cantiere di Cisanello: via ai lavori per il “Parco Europa” - Il Parco Europa contribuirà a riqualificare l’area nord est della città, cresciuta in maniera disorganizzata e senza spazi verdi, ricucendo la zona di Pisanova-Cisanello, una delle più ... Lo riporta lanazione.it

Verde urbano, inaugurato il nuovo Parco Europa a Cisanello