Cinema l’eterna lotta tra il bene e il male nel film Dragon Trainer

Nel magia del cinema, l’eterna lotta tra il bene e il male prende vita in "Dragon Trainer", un’avventura fantasy ricca di draghi, effetti speciali mozzafiato e personaggi indimenticabili. L’attesa per questa epica uscita nelle sale italiane si fa sentire: preparatevi a volare tra fantasia e azione, seguendo il viaggio di coraggio e speranza. Il servizio di Fabio Falzone vi guiderà attraverso questo spettacolo stellare, che promette di incantare grandi e piccini.

Fantasy, draghi ed effetti speciali. In uscita nelle sale italiane Dragon Trainer. Servizio di Fabio Falzone. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Cinema, l’eterna lotta tra il bene e il male nel film Dragon Trainer

