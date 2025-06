Cinema Fiorello | Incontro con Giuli importante per abbassare i toni e riportare il dialogo creativo

Cinema Fiorello si anima di un nuovo spirito grazie all'incontro tra Giuseppe Fiorello e il ministro Giuli, un momento cruciale per abbassare i toni e rilanciare il dialogo creativo nel settore. Con sincerità e passione, Fiorello ha sottolineato l'importanza del cinema non solo come arte, ma anche come fonte di sostentamento per tante famiglie. Un passo importante per il futuro di un comparto così vitale e spesso trascurato, ecco perché questa conversazione potrebbe segnare una svolta significativa.

“Io sto parlando troppo e mi scuso con i colleghi del cinema, io non voglio togliere attenzione e luce a tutti i lavoratori del settore, dietro ognuno di loro ci sono famiglie che aspettano perchĂ© questo non è solo un bel mestiere ma è un mestiere che fa anche vivere”. Così Giuseppe Fiorello a margine di una conferenza stampa a Roma commenta l’incontro avuto in mattinata con il ministro Giuli, un incontro che arriva dopo alcune settimane di schermaglie tra il ministro e il settore del cinema: “E’ stato un incontro importante, fatto di ascolto reciproco, abbiamo parlato moltissimo abbassando i toni e riportando il dialogo anche creativo per ciò che si dovrĂ fare per trovare le regole giuste”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Cinema, Fiorello: “Incontro con Giuli importante per abbassare i toni e riportare il dialogo creativo”

In questa notizia si parla di: Cinema Fiorello Incontro Giuli

