Cinema chiusi i cittadini tornano a manifestare per l' Ambassade | Continueremo fino alla riapertura

Nonostante i cinema chiusi, i cittadini della Montagnola non si arrendono e continuano a manifestare con tenacia per l’Ambassade di via Accademia degli Agiati. La loro mobilitazione, forte e determinata, ha già raccolto oltre 3.200 firme in due settimane. La speranza di riaprire il cuore culturale del quartiere rimane viva, e il movimento promette di andare avanti fino a quando non si otterrà il risultato desiderato.

I residenti non mollano. A più di quattro mesi dall'inizio della mobilitazione per salvare il cinema Ambassade di via Accademia degli Agiati, la protesta continua: "Come comitato di quartiere Montagnola – spiegano gli attivisti – abbiamo raccolto più di 3200 firme in meno di due settimane.

