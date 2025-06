Cina | Shanghai edifici storici di Shikumen ritornano a casa

Scopri il sorprendente ritorno a casa degli storici edifici di Shikumen a Shanghai, un'impresa che combina tecnologia all’avanguardia e rispetto per il patrimonio. 7.500 tonnellate di storia si spostano delicatamente grazie a 432 piccoli robot, preservando il passato mentre si guarda al futuro. Un evento unico che testimonia come innovazione e tradizione possano convivere in modo straordinario. Clicca qui per vivere questa emozionante avventura!

Gli storici edifici di Shikumen a Shanghai sono in movimento. Scoprite come 7.500 tonnellate di storia si stanno letteralmente spostando grazie a 432 piccoli robot.

In questa notizia si parla di: Shanghai Edifici Storici Shikumen

