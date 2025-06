Cina | rinvenuti oltre 100 siti paleolitici nello Shaanxi

Una scoperta rivoluzionaria svela oltre 100 siti paleolitici nello Shaanxi, nella storica città di Weinan. Questi ritrovamenti, risalenti a più di 600.000 anni fa, rappresentano un tassello fondamentale per comprendere l’evoluzione umana in Cina. Durante un’intensa indagine durata un anno, gli archeologi hanno aperto una finestra sul passato remoto, offrendo nuove chiavi di lettura sulla nostra origine e storia antica. Queste scoperte aprono un affascinante capitolo nel grande mosaico della preistoria cinese.

Gli archeologi hanno scoperto piu' di 100 siti paleolitici nella citta' di Weinan, nella provincia nord-occidentale cinese dello Shaanxi, confermando che l'attivita' umana in questa regione risale ad almeno 600.000 anni fa. I siti sono stati identificati durante un'indagine speciale durata un anno nell'ambito del quarto censimento nazionale dei reperti culturali nello Shaanxi. Queste scoperte forniscono prove cruciali dell'antica evoluzione umana nella zona e perfezionano la comprensione accademica delle prime fasi della storia umana e dei tratti culturali della pianura orientale di Guanzhong, un tempo cuore della Cina antica.

