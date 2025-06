Cina | registra miglioramento efficienza nell’uso di acqua nel 2024

La Cina si distingue nel panorama mondiale per il suo impegno verso un uso più sostenibile delle risorse idriche. Nel 2024, il Paese ha registrato un miglioramento notevole nell’efficienza dell’utilizzo dell’acqua, come evidenziato dal bollettino delle risorse idriche pubblicato dal ministero competente. Questi progressi rappresentano un passo importante verso uno sviluppo economico più responsabile e rispettoso dell’ambiente. Sia le politiche adottate sia le innovazioni tecnologiche stanno contribuendo a questo risultato.

Nel 2024 la Cina ha registrato un continuo miglioramento dell'efficienza nell'uso dell'acqua, secondo il bollettino delle risorse idriche pubblicato annualmente dal ministero delle Risorse Idriche. L'anno scorso, il consumo di acqua del Paese per 10.000 yuan (1.391,5 dollari) di PIL e' diminuito del 4,4% su base annua. Il consumo di acqua per 10.000 yuan di valore industriale aggiunto e' calato del 5,3%, si legge nel bollettino. Sia le precipitazioni che le risorse idriche sono state significativamente superiori alle medie pluriennali. Le precipitazioni medie annue del Paese sono state di 717,7 millimetri nel 2024, l'11,4% in piu' rispetto alla media pluriennale.

