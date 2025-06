Cina | prevista piu’ copertura immunitaria con vaccino HPV 9-valente prodotto nel Paese

La Cina segna una svolta significativa nella lotta contro il papillomavirus umano (HPV) con l'approvazione del suo primo vaccino 9-valente prodotto interamente nel paese. Questa innovazione promette una copertura immunitaria più estesa e accessibile, riducendo la dipendenza dai prodotti stranieri e rafforzando la salute pubblica nazionale. Per scoprire i dettagli e i benefici di questa importante conquista, visita il video ufficiale all’indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/6249134/6249134/2025-06-06/cina-prevista-piu-copertura-immunitaria-con

L'autorita' cinese per la regolamentazione dei farmaci ha approvato il primo vaccino 9-valente contro il papillomavirus umano (HPV) sviluppato a livello nazionale del Paese, ponendo fine a oltre un decennio di dominio estero sul mercato.

