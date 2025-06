Cina | Pechino ospita mostra su Leonardo da Vinci

A Pechino, la genialità di Leonardo da Vinci prende vita in una mostra straordinaria che unisce arte e scienza. Il Museo di storia naturale della Cina ospita “Armonia attraverso il tempo e lo spazio”, un'esposizione unica dedicata al Maestro, con ricostruzioni futuristiche come questo robot androide ispirato ai manoscritti leonardeschi. Un viaggio affascinante tra passato e futuro, che invita a scoprire come Leonardo abbia creato un’armonia senza tempo. La mostra rimarrà aperta fino al 19 giugno, un’occasione da non perdere.

Questa foto, scattata ieri 5 giugno 2025, mostra un modello di robot androide ricostruito dal manoscritto di Leonardo da Vinci durante la mostra “Armonia attraverso il tempo e lo spazio: come Leonardo da Vinci creo’ un’armonia tra il suo mondo artistico e scientifico e il mondo naturale”, presso il Museo di storia naturale della Cina a Pechino, capitale della Cina, ieri 5 giugno 2025. La mostra ha preso il via qui ieri e durera’ fino al 19 ottobre. Dei visitatori ammirano la versione restaurata digitalmente dell'”Ultima Cena” di Leonardo da Vinci durante la mostra “Armonia attraverso il tempo e lo spazio: come Leonardo da Vinci creo’ un’armonia tra il suo mondo artistico e scientifico e il mondo naturale”, presso il Museo di storia naturale della Cina a Pechino, capitale della Cina, ieri 5 giugno 2025. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: Pechino ospita mostra su Leonardo da Vinci

In questa notizia si parla di: Mostra Cina Leonardo Vinci

Alla Biblioteca Ernesto Ragionieri la mostra “Le vie delle storie - libri illustrati dalla Cina" - Alla Biblioteca Ernesto Ragionieri di Sesto Fiorentino, sabato 17 maggio alle 16:30, si inaugura la mostra "Le vie delle storie", un affascinante viaggio attraverso l'editoria cinese per ragazzi.

La Scapiliata di Leonardo da Vinci per 5 mesi in Cina. La Pilotta senza la sua opera iconica - per mandarlo in Cina. Questa volta è toccato alla Pilotta di Parma che ha spedito a Shanghai una delle sue opere più rappresentative, ovvero la Scapiliata di Leonardo da Vinci, per una mostra che ... finestresullarte.info scrive

In Cina una mostra dedicata al marchio - Horacio Pagani lega di nuovo il suo nome a quello di Leonardo da Vinci con un evento in Cina. Dopo aver presentato nel 2023 una preziosa pubblicazione a Vinci, Pagani ha infatti aperto la mostra ... Secondo quattroruote.it

A Gubbio una mostra dedicata a Leonardo da Vinci - "Vietato non toccare" è la parola d'ordine della mostra inaugurata a Gubbio per celebrare l'arte e il genio di Leonardo da Vinci. Nella cornice di palazzo dei Consoli saranno esposte fino al ... ansa.it scrive

·—? - Leonardo da Vinci Digital