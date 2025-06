Cina | Liaoning liberate foche maculate a Dalian

Nella suggestiva cornice di Dalian, nel Liaoning, un'operazione di grande impatto ambientale ha portato alla liberazione di nove foche maculate, tra cuccioli e adulti. Dopo un percorso di addestramento e recupero presso l'Istituto di Scienze Marine e Pesca del Liaoning, queste meravigliose creature si preparano a riconquistare le acque libere. Un esempio tangibile di impegno per la tutela della fauna selvatica in Cina.

Una foca maculata fotografata prima di essere liberata a Dalian, nella provincia nord-orientale cinese del Liaoning, oggi 6 giugno 2025. Nove esemplari, tra cui 5 cuccioli e 4 adulti, sono stati liberati oggi nelle acque al largo della citta' di Dalian. Dopo aver ricevuto un addestramento professionale per il ricondizionamento della fauna selvatica presso il Liaoning Ocean and Fisheries Science Research Institute, le foche si sono ora adattate alla vita selvatica e sono in grado di nutrirsi da sole. Sottoposta alla massima protezione nazionale in Cina, la foca maculata e' l'unico mammifero marino pinnipede a riprodursi nelle acque cinesi.