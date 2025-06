Cina | in corso raccolto estivo del grano

L'estate in Cina è in pieno fermento, con i campi di grano che si vestono di oro e vita. Drone e agricoltori si uniscono nella danza della raccolta, testimonianza di un'agricoltura che unisce tradizione e innovazione. Questi scenari, catturati tra le campagne di Henan e Shandong, raccontano storie di fatica, prosperità e speranza. È il volto pulsante di una nazione che guarda al futuro, radicata nelle sue terre ancestrali.

Una foto, scattata da un drone, mostra delle mietitrici che mietono il grano nei campi del villaggio di Pantang, cittadina di Lizhuang, citta' di Shangqiu, nella provincia centrale cinese dello Henan, il 4 giugno 2025. Un contadino controlla il grano appena raccolto nel villaggio di Xiwangwen, contea di Boxing, citta' di Binzhou, nella provincia orientale cinese dello Shandong, ieri 5 giugno 2025. Agenzia Xinhua.

In questa notizia si parla di: Grano Raccolto Cina Corso

