Cina | IA scienza rivitalizzano ecosistema marino su isola Fenjiezhou

L’isola cinese di Fenjiezhou emerge come esempio di rinascita ambientale grazie all’innovazione scientifica e all’intelligenza artificiale. Un tempo disabitata e con barriere coralline morenti, oggi l’isola brilla di nuova vita, testimonianza di come tecnologia e dedizione possano rivitalizzare ecosistemi marini. Scopri questa incredibile trasformazione e lasciati ispirare dal potere della scienza nel preservare il nostro pianeta. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: ...

Un tempo isola disabitata con una barriera corallina morente, l’isola cinese di Fenjiezhou rappresenta oggi una storia di successo nella conservazione dell’ambiente marino. Grazie a robot guidati dall’intelligenza artificiale e ad anni di impegno scientifico, le sue barriere coralline non solo sopravvivono, ma stanno prosperando. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma624961762496172025-06-06cina-ia-scienza-rivitalizzano-ecosistema-marino-su-isola-fenjiezhou Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: IA, scienza rivitalizzano ecosistema marino su isola Fenjiezhou

