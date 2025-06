Cina | CNSA sonda Tianwen-2 opera in orbita senza problemi

La Cina continua a consolidare il suo ruolo nel panorama spaziale con la missione Tianwen-2, che da oltre otto giorni opera senza intoppi a più di 3 milioni di chilometri dalla Terra. L’immagine appena divulgata dalla CNSA mostra i pannelli solari che alimentano questa straordinaria avventura. La Cina ha avviato la sua prima missione di esplorazione interplanetaria, aprendo nuove frontiere per la ricerca e l’innovazione nello spazio.

Fino a questa mattina, la sonda Tianwen-2 ha operato in orbita senza problemi per oltre otto giorni, raggiungendo una distanza dalla Terra di oltre 3 milioni di chilometri, secondo quanto riferito oggi dall'Amministrazione nazionale cinese per lo spazio (CNSA). L'amministrazione ha inoltre pubblicato un'immagine catturata dalla sonda, che mostra il dispiegamento dei suoi pannelli solari circolari. La Cina ha avviato la sua prima missione di recupero dei campioni di un asteroide, Tianwen-2, il 29 maggio.

