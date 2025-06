Cina-Bulgaria | forum tratta azione climatica rivitalizzazione rurale

Il forum Cina-Bulgaria sulla lotta al cambiamento climatico e la rivitalizzazione rurale, tenutosi ieri a Sofia, ha sottolineato l’importanza di una cooperazione internazionale per affrontare le sfide ambientali e sostenere uno sviluppo rurale sostenibile. Tra presentazioni innovative su agricoltura di precisione e digitalizzazione, il ministro ha evidenziato come l’unione di sforzi possa accelerare la transizione verso pratiche agricole più resilienti e rispettose del clima, aprendo nuove prospettive per un futuro più verde e condiviso.

Un forum Cina-Bulgaria sul cambiamento climatico e la rivitalizzazione rurale, tenutosi ieri a Sofia, ha evidenziato la necessita' di una cooperazione internazionale per affrontare le sfide legate al clima e promuovere uno sviluppo rurale sostenibile. Il forum e' stato caratterizzato da presentazioni accademiche sull'agricoltura di precisione, la digitalizzazione e la previsione della resa dei raccolti. In un discorso scritto, il ministro bulgaro dell'Agricoltura Georgi Tahov ha affermato che il cambiamento climatico comporta rischi crescenti per le risorse naturali, l'agricoltura e le comunita' rurali.

In questa notizia si parla di: Forum Rurale Cina Bulgaria

