Cimiano la stazione della metropolitana chiude 3 mesi | dal 7 giugno al 13 settembre i treni saltano la fermata

Cimiano, una delle fermate più frequentate della linea 2 della metropolitana di Milano, chiude per tre mesi, dal 7 giugno al 13 settembre. Durante questo periodo, i treni salteranno la fermata, causando disagi ai pendolari. È un intervento fondamentale per migliorare l'accessibilità con la costruzione di un ascensore, ma cosa significa tutto ciò per chi quotidianamente utilizza questa tratta? Scopriamolo insieme e come affrontare al meglio questa lunga sospensione.

Milano – L’estate non è quasi mai un buon periodo per i pendolari delle metropolitane. Con il calo fisiologico dei passeggeri, spesso vengono programmati lavori di manutenzione sulle linee che riducono la frequenza delle corse. Questa volta viene chiusa un’intera stazione, quella di Cimiano, lungo la linea 2. Quando. Dal 7 giugno al 13 settembre, infatti, saranno in corso i lavori per la costruzione dell’ascensore che renderà anche questa fermata della linea verde più accessibile. Il nuovo impianto permetterà infatti di raggiungere direttamente il piano dei treni, specialmente a chi ha problemi di mobilità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cimiano, la stazione della metropolitana chiude 3 mesi: dal 7 giugno al 13 settembre i treni saltano la fermata

