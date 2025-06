Ciliegie e bancarelle a Monza torna la sagra di San Gerardo | tutte le strade chiuse

A Monza, venerdì 6 giugno, torna la tradizionale Sagra di San Gerardo, un evento che unisce tradizione, sapori e colori nel cuore della città. Le strade si animano con bancarelle di ciliegie, prodotti tipici e l'emozione di celebrare il santo compatrono. Tuttavia, preparatevi anche ai inevitabili divieti di circolazione e alle strade chiuse per consentire questa festa memorabile. Un’occasione imperdibile per vivere Monza in modo autentico e coinvolgente.

La statua del santo nel Lambro, le ciliegie, le bancarelle ma anche i divieti in città. A Monza, quest'oggi venerdì 6 giugno torna l'appuntamento con la sagra di San Gerardo, il compatrono della città insieme a San Giovanni. E come da tradizione con i banchi delle ciliegie e dei prodotti.

Venerdì 6 giugno Monza si anima con la tradizionale Sagra di San Gerardo, tra bancarelle di ciliegie e delizie enogastronomiche, e con le strade chiuse per l'occasione.

Venerdì 6 giugno 2025 la Sagra di San Gerardo torna ad animare la città di Monza nell'anniversario della morte del suo santo compatrono (insieme a San Giovanni Battista).

