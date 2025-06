Ciclovia Milano-Monaco di Baviera | un percorso tra siti archeologici ville e parchi naturali Al via il Bike Test

Preparati a scoprire un percorso unico tra storia, natura e cultura: la Ciclovia Milano-Monaco di Baviera, quasi 200 km di bellezza e avventura in Lombardia, sta per prendere vita. Un viaggio che unisce siti archeologici, ville eleganti e parchi naturali, promuovendo la mobilità sostenibile e valorizzando il territorio. Con il bike test al via, è il momento di immergersi in questa straordinaria esperienza che cambierà il modo di viaggiare in bicicletta.

Milano, 6 giugno 2025 – “La Ciclovia Milano-Monaco di Baviera, con i suoi quasi 200 chilometri in Lombardia, favorirà la mobilità ciclistica rappresentando un elemento di richiamo importante, con la prospettiva di generare un indotto economico significativo per i territori coinvolti. Regione Lombardia ha sostenuto la Milano-Monaco sin dall’inizio ed è parte attiva nella concretizzazione di questa progettualità ”. Lo ha detto l’assessore regionale alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi, partecipando, a Bolzano, all’evento ‘Bike Track Test’ un appuntamento ideato per promuovere la Ciclovia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ciclovia Milano-Monaco di Baviera: un percorso tra siti archeologici, ville e parchi naturali. Al via il Bike Test

