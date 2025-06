Ciclopista Sansepolcro–Anghiari–Monterchi | completato il primo tratto

Benvenuti alla scoperta di un importante traguardo per la Valtiberina Toscana: è stato completato il primo tratto della ciclopista Sansepolcro–Anghiari–Monterchi, un’opera chiave per promuovere mobilità sostenibile e turismo green. Questo percorso innovativo non solo valorizza il territorio, ma offre ai cittadini e visitatori nuove opportunità di scoperta e benessere. Il viaggio continua, aprendo nuove strade verso un futuro più ecologico e connesso.

L'Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana informa che sono stati completati i lavori del primo tratto della ciclopista Sansepolcro–Anghiari–Monterchi, una delle opere strategiche per la mobilità sostenibile del territorio. Il tratto appena concluso arriva fino allo svincolo con la.

