Ciclopista Sansepolcro–Anghiari–Monterchi | completato il primo tratto i lavori proseguono lungo la provinciale

Apertura a un mondo di opportunità per ciclisti e amanti del territorio: la prima tappa della ciclopista Sansepolcro–Anghiari–Monterchi è ormai realtà, collegando i punti chiave della Valtiberina Toscana. Con i lavori che proseguono lungo la provinciale, questa infrastruttura strategica non solo promuove la mobilità sostenibile, ma valorizza anche il nostro patrimonio naturale e culturale. Un passo avanti che trasforma il nostro paesaggio in un percorso accessibile e affascinante per tutti.

Arezzo, 6 giugno 2025 – L’Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana informa che sono stati completati i lavori del primo tratto della ciclopista Sansepolcro–Anghiari–Monterchi, una delle opere strategiche per la mobilità sostenibile del nostro territorio. Il tratto appena concluso arriva fino allo svincolo con la SP43, permettendo così la riapertura completa della SS 73 Senese Aretina, che nei mesi scorsi aveva subìto limitazioni alla circolazione per garantire la sicurezza del cantiere. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ciclopista Sansepolcro–Anghiari–Monterchi: completato il primo tratto, i lavori proseguono lungo la provinciale

