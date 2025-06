Ciclismo | tutto pronto per la cronoscalata Monsummano-Montevettolini

Prepararsi a vivere un'emozione indimenticabile: domani, ad Monsummano Terme, si svolgerà la suggestiva cronoscalata che mette in palio i titoli toscani. Allievi e juniores affronteranno i 5 km di salita, sfidandosi tra panorami mozzafiato e percorsi impegnativi, in una cornice ideale per mettere alla prova velocità e resistenza. La competizione promette spettacolo e sfide epiche, e la città si appresta a regalare a tutti un evento imperdibile nel mondo del ciclismo italiano.

Monsummano Terme, 6 giugno 2025 - Allievi e juniores si sfideranno domani sabato nella gara a cronometro in montagna, con i due titoli toscani in palio solo per la categoria allievi, uomini e donne. Teatro della competizione per scalatori i 5 km e 600 metri che uniscono Piazza del Popolo a Monsummano Terme a Montevettolini la ridente località collinare dalla quale si domina la piana della Valdinievole e quella verso Empoli. Il campionato regionale si avvale dell'organizzazione del Velo Club Monsummanese 1992, la società presieduta da Marco Bettaccini attivamente impegnata in campo organizzativo anche in questa stagione ciclistica 2025.

