Ciclismo | Primi due arrivi per il 2026 nel TeamVangi

Calenzano, 6 giugno 2025 - Il Team Vangi di Calenzano si muove nel ciclomercato ed annuncia i primi due innesti per la squadra juniores 2026, Si tratta degli attuali allievi Filippo Federici e Niccolò Nieri, due giovani che arrivano dal vivaio giovanile della Fosco Bessi-Donoratico Vangi. Per loro il direttore sportivo Matteo Berti ha già avviato un percorso atletico di crescita con la squadra in preparazione alla nuova stagione e al passaggio di categoria. Questa continuità rientra nella strategia del team, che punta a valorizzare gli atleti provenienti dal vivaio, confermando la sinergia fortemente voluta dal patron Fabrizio Vangi per la crescita del movimento ciclistico toscano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net