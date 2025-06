Cibi giocattoli e piccoli oggetti tra le cause di soffocamento l' importanza di imparare le manovre salvavita

Ogni genitore sa quanto possa essere fragile la sicurezza dei propri figli, soprattutto quando si tratta di rischi nascosti come cibi, giocattoli e piccoli oggetti. Un incidente può accadere in un attimo, ma conoscere le manovre salvavita può fare la differenza tra un intervento tempestivo e una tragedia evitabile. Per questo motivo, l’incontro organizzato dai tre nidi di Cortona si rivolge a tutti i genitori, insegnanti e operatori, perché imparare le tecniche di primo soccorso è un gesto di amore e responsabilità .

Arezzo, 6 giugno 2025 – Incontro organizzato dai tre nidi di Cortona per martedì 10 giugno dalle ore 16.30 presso la Casa di Paese Cibi, giocattoli, oggetti di piccole dimensioni presenti in casa possono rappresentare un rischio per i bambini più piccoli. L'ingestione accidentale di un corpo estraneo non è un evento così raro e il soffocamento è una fra le principali cause di morte per i bambini fino ai 4 anni. Conoscere le manovre di disostruzione pediatrica è una competenza che tutti i genitori, i nonni, educatori e coloro che si occupano dei più piccoli dovrebbero avere, dal momento che saper agire con prontezza e lucidità può essere decisivo nella tutela di una vita.

