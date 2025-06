Ci vorrebbe un po' di dieta il commento alla foto e il post dell' assessora sul body shaming | Questa è violenza

Un incidente di percorso che apre una riflessione importante: il body shaming è una forma di violenza sottile, ma devastante. L'assessora, con coraggio e sincerità, denuncia un episodio quotidiano che colpisce molti, smascherando l’ipocrisia dietro i commenti non richiesti. È ora di cambiare, di promuovere rispetto e di abbracciare la diversità del corpo. Ricordiamoci: ogni persona merita rispetto, indipendentemente dalla forma o dalle opinioni altrui.

"Questa foto non sarà tra quelle particolarmente riuscite. Capita. Me ne faccio una ragione. Ma oggi una persona me l’ha fatto notare, anche con una punta di sarcasmo, suggerendomi di mettermi a dieta". Comincia così il post dell'assessora comunale alla Vivibilità urbana e Protezione civile. 🔗 Leggi su Baritoday.it