Chivu una sorpresa o l' uomo giusto per l' Inter? Dipende da due condizioni

L’imprevedibilità del calcio si manifesta ancora una volta: l’Inter si chiede se la svolta arriverà con una sorpresa o con l’uomo giusto. La partenza di Inzaghi e il mancato arrivo di Fabregas hanno spinto i nerazzurri a puntare su un grande ex, vincitore del Triplete, per rinvigorire la squadra. Scopri il commento di Stefano Agresti e le prospettive che potrebbero decidere il futuro dei milanesi.

L'addio di Simone Inzaghi e il mancato accordo con Cesc Fabregas, che ha deciso di proseguire la sua avventura a Como, hanno costretto l'Inter a virare sull'ex difensore che con i nerazzurri ha vinto il Triplete. Guarda il commento del vicedirettore della Gazzetta Stefano Agresti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Chivu, una sorpresa o l'uomo giusto per l'Inter? Dipende da due condizioni

