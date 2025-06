Chivu traghettatore al Mondiale per Club? Ipotesi nuovo allenatore a luglio | lo scenario in casa Inter

L'Inter si prepara a un'estate decisiva: Chivu potrebbe diventare il traghettatore ideale per la squadra, con uno sguardo rivolto al futuro. Dopo aver valutato diversi profili, la scelta dell’ex tecnico della Primavera nerazzurra sembra indicare un progetto di continuità e rinnovamento. Tuttavia, in vista del Mondiale per Club, tutto potrebbe cambiare, lasciando aperte le porte a sorprese e colpi di scena che potrebbero rivoluzionare l’orizzonte interista.

Chivu potrebbe essere traghettatore in casa Inter? Il tecnico romeno sotto esame: in caso di pessimo Mondiale per Club occhio al cambio in panchina a luglio. L’ Inter ha scelto Chivu. Dopo aver sondato Fabregas e anche Vieira, la scelta è caduta sull’ex tecnico della primavera nerazzurra. C’era anche un’ipotesi temporanea, ma non è mai stata presa realmente in considerazione. Ma come spiega Libero, non sono da escludere sorprese a luglio: LA SITUAZIONE – «Al M ondiale per Club con un traghettatore in modo da guadagnare tempo per sistemare i dettagli con un allenatore più complesso da raggiungere. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Chivu traghettatore al Mondiale per Club? Ipotesi nuovo allenatore a luglio: lo scenario in casa Inter

