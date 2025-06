Chivu pronto alla firma con l’Inter | incontro in sede con Marotta e la dirigenza

Cristian Chivu si prepara a scrivere il suo nuovo capitolo all’Inter, dopo un incontro positivo con la dirigenza milanese. La giornata di oggi segna il momento della firma ufficiale, che consacrerà il suo ruolo sulla panchina nerazzurra per le prossime due stagioni. TUTTI IN SEDE – Alle 9.35, il presidente Giuseppe Marotta ha fatto il suo ingresso in Viale della Liberazione, aprendo le porte a un importante passo verso il futuro dell’Inter.

È il giorno di Cristian Chivu all’Inter. Dopo l’incontro positivo di ieri in centro a Milano, la giornata odierna è quella della firma ufficiale sul contratto che lo legherà alla panchina nerazzurra per le prossime due stagioni. TUTTI IN SEDE – Alle ore 9.35, il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta è arrivato nella sede del club, in Viale della Liberazione, per presiedere all’incontro decisivo con l’ex difensore rumeno. Poco dopo, alle 10.00, è stato lo stesso Chivu a fare il suo ingresso nella sede, sorridente e apparso sereno davanti ai presenti. L’allenatore, reduce da una seconda parte di stagione positiva alla guida del Parma, è ora pronto a raccogliere una delle sfide più importanti della sua carriera, succedendo a Simone Inzaghi, ufficialmente separatosi dall’Inter nei giorni scorsi. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Chivu pronto alla firma con l’Inter: incontro in sede con Marotta e la dirigenza

In questa notizia si parla di: Inter Chivu Firma Incontro

Parma-Napoli, Stramaccioni: «Conosco bene Chivu, ha queste qualità da allenatore. Da giocatore mi disse una cosa importante. Ha già fermato l’Inter, quindi…» - Andrea Stramaccioni, ex allenatore, condivide la sua visione sulla sfida cruciale tra Parma e Napoli, fondamentale per la corsa scudetto degli azzurri.

L'incontro con #Chivu è andato benissimo, strategie condivise: domani andrà in sede per la firma del contratto e diventerà il nuovo mister dell’Inter! [@DiMarzio] Partecipa alla discussione

Inter, incontro positivo con Chivu. Domani la firma [LIVE] Tutti i dettagli su http://barzacom.it Entra nel gruppo Telegram: https://buff.ly/Jfh4mEk https://buff.ly/SUTS3G8 Partecipa alla discussione

Chivu-Inter, oggi nuovo incontro: attesi firma e annuncio ufficiale - L'Inter e Cristian Chivu sono pronti a dirsi sì. Dopo un primo incontro, positivo, che si è svolto giovedì sera, oggi altro round tra la dirigenza nerazzurra, il tecnico rumeno e il suo agente per sis ... Da msn.com

Chivu all'Inter, oggi la firma del nuovo allenatore: prenderà il posto di Inzaghi - Leggi su Sky TG24 l'articolo Chivu all'Inter, oggi la firma del nuovo allenatore: prenderà il posto di Inzaghi ... Scrive tg24.sky.it

Inter-Chivu, oggi la firma: pronto un biennale da 2,5 milioni a stagione - Chivu-Inter, oggi nuovo incontro: attesi firma e annuncio ufficiale Il tecnico rumeno firmerà un biennale, lunedì sarà ad Appiano Gentile per preparare il Mondiale per Club ... Secondo sportpaper.it