Chivu l’erede di Inzaghi all’Inter | oggi si chiude! Ci sono 2 basi – CdS

Cristian Chivu si prepara a scrivere una nuova pagina della sua carriera, pronto a ereditare la guida tecnica dell'Inter da Simone Inzaghi. Dopo un incontro decisivo in centro città, oggi si ufficializzano le firme e l'inizio di una nuova era nerazzurra. Il suo percorso, ancora breve in panchina, si arricchirà di sfide e ambizioni: il futuro interista prende forma sotto una nuova leadership.

Chivu raccoglierà l’eredità di Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter. Niente per Cesc Fabregas, rimasto bloccato dal muro perentorio del Como. Ieri incontro in serata in centro tra la dirigenza interista e l’allenatore rumeno. Oggi le firme. EREDE – Il successore di Inzaghi sulla panchina dell’Inter sarà Cristian Chivu. L’allenatore rumeno, che in Serie A conta appena 13 panchine (3 vittorie, 3 sconfitte e 7 pareggi), è stato scelto dalla dirigenza nerazzurra dopo il no a più riprese del Como per Cesc Fabregas. Ieri, la nota della società lariana e le nuove parole del presidente Suwarso in aeroporto hanno chiuso definitivamente la porta. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Chivu l’erede di Inzaghi all’Inter: oggi si chiude! Ci sono 2 basi – CdS

Chivu Inter, l’allenatore balza in testa ai preferiti per il post Inzaghi. Bloccato il rinnovo con il Parma - Cristian Chivu, ex calciatore nerazzurro, è diventato il favorito per sostituire Simone Inzaghi. Con il rinnovo del tecnico del Parma bloccato, l'Inter sta cercando di dare una scossa al proprio ciclo.

In 48 ore l'Inter sceglie l'erede di Simone #Inzaghi. Sarà Cristian #Chivu. Il rumeno sarà a Milano domani per la firma di un biennale. L'esordio al Mondiale per Club tra 9 giorni. #Calciomercato Partecipa alla discussione

L'#Inter piomba su #Chivu Dopo il muro del Como per Fàbregas, i nerazzurri hanno individuato nell'allenatore del Parma il possibile erede di Simone Inzaghi. Il club ha chiesto l'autorizzazione al Parma per parlare con l'ex difensore e molto probabilmente v Partecipa alla discussione

Chivu, il nuovo allenatore dell'Inter raccontato dagli ex giocatori: «Quando parla ti fa venire i brividi» - Il tecnico romeno, scelto per il post Inzaghi, ha già guidato la Primavera nerazzurra: «Sa toccare le corde più profonde, per lui eri pronto a tutto» ... Segnala msn.com

Inter-Chivu, è fatta: l'erore del Triplete sarà l'erede di Inzaghi. Venerdì l'ufficialità: debutterà al Mondiale per Club - Dopo 48 di contatti e rifiuti – e nessuno in casa Inter si capacita ancora come sia possibile che Fabregas, allenatore del Como, abbia detto di no alla possibilità di allenare i vice campioni d’Europa ... Da msn.com

Inter, Chivu nuovo allenatore: come giocheranno i nerazzurri, il mercato e le possibili sorprese al Mondiale - L'Inter ha rotto gli indugi: Chivu, eroe del triplete, sarà l'erede di Inzaghi. Come giocheranno i nerazzurri e le strategie di mercato in vista del Mondiale. Come scrive sport.virgilio.it

È PRATICAMENTE FATTA CHIVU SARÀ L'ALLENATORE DELL'INTER